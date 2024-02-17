Допомога Україні не може бути предметом для політичних ігор.

Про це заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс на пресконференції з Володимиром Зеленським.

Вона наголосила, що підтримка України є стратегічним питанням для Сполучених штатів.

«Що стосується нашої підтримки України, ми повинні бути непохитними і не можемо грати в політичні ігри», - наголосила Камала Гарріс.

Камала Гарріс вважає, що Конгрес зможе підтримати пакет додаткового фінансування для України, якщо його поставлять на голосування.

Advertisement

«Ми з президентом Байденом говоримо з усіма учасниками Конгресу - ми чітко наголошуємо, що і в Конгресі і в Палаті представників, і в Сенаті - є двопартійна підтримка нашого підходу. Йдеться про те, ким і чим є Америка. У цьому ми непохитні і це не стосується наших виборчих процесів», - наголосила вона.

Київ тим часом розраховує на позитивне рішення Конгресу.

«Ми дуже розраховуємо на позитивне рішення Конгресу, для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи. Тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що вони залишаться стратегічним партнером», - сказав Зеленський.

Advertisement

Президент наголосив, що підтримка від партнерів має бути послідовною і системною. Адже окремі пакети допомоги не можуть кардинально вирішити ситуацію.

«Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги - це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів - це велика союзницька робота, причому не раз на квартал, а робота щоденна. Це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед, цей пакет точно шлях вперед і це факт, але це ще не перемога», - пояснив глава держави.