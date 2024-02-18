Оновлено 10:00.

Кількість загиблих через обстріл Краматорська зросла до трьох.

Про це повідомили в прокуратурі Донецького області.

«Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака», - уточнили в прокуратурі.

Також постраждало подружжя пенсіонерів. Їх госпіталізували із травмами.

Advertisement

Також стало відомо про загиблого у Слов'янську.

Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Ймовірно, це сторож, який на момент атаки був у будівлі школи.

У місті пошкоджено понад 20 домогосподарств.