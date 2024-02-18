Оновлено 10:00.

Кількість загиблих через обстріл Краматорська зросла до трьох. 

Про це повідомили в прокуратурі Донецького області. 

«Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 46-річна мати та її 23-річний син – їх тіла деблокували. У ході пошуково-рятувальних робіт знайдено й рештки тіла, ймовірно, бабусі загиблого юнака», - уточнили в прокуратурі.   

Також постраждало подружжя пенсіонерів. Їх госпіталізували із травмами. 

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Також стало відомо про загиблого у Слов'янську. 

Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Ймовірно, це сторож, який на момент атаки був у будівлі школи. 

У місті пошкоджено понад 20 домогосподарств.

Російські війська атакували Краматорськ напередодні ввечері. 

Зруйновано приватний житловий будинок. Спочатку повідомляли про 2 жертви. 

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Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій території області.

«З-під завалів рятувальники вилучили тіла 2 загиблих людей (жінки 1977 р.н. та чоловіка 2000 р.н.), роботи тривають», - повідомили в МВС.

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У Слов'янську росіяни влучили в будівлю школи. 

Тут були соціальна їдальня, пункти незламності та видачі гуманітарної допомоги. 

«Внаслідок обстрілу сталося часткове руйнування триповерхової будівлі загальноосвітньої школи з третього по перший поверх, виникла пожежа», - розповіли в ДСНС.

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