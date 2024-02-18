Після втрати трьох літаків Су-34 та винищувача Су-35 росіяни можуть зробити паузу у використанні тактичної авіації. Але не припинять бомбардувань. 

Так вважає речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. 

Вона наголосила, що армія РФ все ще має перевагу у повітрі. 

«Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Вони будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для урахування того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але все ж таки не припинять бомбардувань, тому що вони очевидно відчувають перевагу в повітрі», - сказала Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

Advertisement

Сьогодні зранку українські військові збили ще один літак російський винищувач-бомбардувальник Су-34. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук. 

Російський пілот спрямував підбитий літак на село на Луганщині
Більше по темі

Російський пілот спрямував підбитий літак на село на Луганщині

Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій території області.

«У московитів знову «потєрь нєт». Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу!», - написав він у своєму Telegram.

Напередодні Повітряні сили України приземлили одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Росіяни розстріляли двох українських полонених, - Сухопутні війська Війна в Україні
14 годин тому
Росіяни розстріляли двох українських полонених, - Сухопутні війська
Київ Пост
Жителям окупованої Херсонщини під'єднують «русскій мір-тв», - ГУР
15 годин тому
Жителям окупованої Херсонщини під'єднують «русскій мір-тв», - ГУР
Київ Пост
Українським біженцям у Великій Британії продовжать візи
15 годин тому
Українським біженцям у Великій Британії продовжать візи
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Армія РФ обстріляла Краматорськ і Слов'янськ: є загиблі
Далі » Російський пілот спрямував підбитий літак на село на Луганщині