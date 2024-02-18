Після втрати трьох літаків Су-34 та винищувача Су-35 росіяни можуть зробити паузу у використанні тактичної авіації. Але не припинять бомбардувань.
Так вважає речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
Вона наголосила, що армія РФ все ще має перевагу у повітрі.
«Я вважаю, що якийсь час ми спостерігатимемо паузу у використанні тактичної авіації. Вони будуть перерозраховувати нові рубежі пусків для урахування того, звідки можуть бути уражені їх літальні апарати. Але все ж таки не припинять бомбардувань, тому що вони очевидно відчувають перевагу в повітрі», - сказала Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Сьогодні зранку українські військові збили ще один літак російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.
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«У московитів знову «потєрь нєт». Сьогодні, близько 6.00, ще один Су-34 «успішно повернувся» на базу!», - написав він у своєму Telegram.
Напередодні Повітряні сили України приземлили одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35.
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