Близько 16:00 у соборі розпочалася вечірня панахида. Після панахиди відбулася традиційна хода пам’яті зі Свято-Михайлівського собору до Алеї Героїв Небесної Сотні.
Ексклюзивні фото Kyiv Post з подій про те, як це було.
Фото: Олександр Авраменко.
У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв".
Докладну програму подій, заходів, що будуть відбуватися цього року на вшанування Героїв Небесної Сотні читайте на Kyiv Post.
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Фото: Олександр Авраменко.
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