Близько 16:00 у соборі розпочалася вечірня панахида. Після панахиди відбулася традиційна хода пам’яті зі Свято-Михайлівського собору до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Фото: Олександр Авраменко.

Ексклюзивні фото Kyiv Post з подій про те, як це було. Фото: Олександр Авраменко. У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв".

Фото: Олександр Авраменко. Фото: Олександр Авраменко.