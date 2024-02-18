Близько 16:00 у соборі розпочалася вечірня панахида. Після панахиди відбулася традиційна хода пам’яті зі Свято-Михайлівського собору до Алеї Героїв Небесної Сотні.

Ексклюзивні фото Kyiv Post з подій про те, як це було.

Фото: Олександр Авраменко.

У 2024 році День Героїв Небесної Сотні буде проходити під лозунгом "Залишаємося гідними своїх героїв". 

Фото: Олександр Авраменко.
Фото: Олександр Авраменко.
Фото: Олександр Авраменко.
Фото: Олександр Авраменко.
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Докладну програму подій, заходів, що будуть відбуватися цього року на вшанування Героїв Небесної Сотні читайте на Kyiv Post.

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Фото: Олександр Авраменко.

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