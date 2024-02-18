Новому головнокомандувачу Олександру Сирському довіряє 40% українців. При цьому, третина людей про нього не знали (у грудні таких було 48%).

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного на початку лютого.

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 64% опитаних.

Найбільша довіра у людей до колишнього головнокомандувача Валерія Залужного - 94%.

До трійки лідерів також увійшов керівник ГУР Кирило Буданов.

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Кому найбільше довіряють українці:

Валерій Залужний - довіряє 94%, не довіряє 5%

- довіряє 94%, не довіряє 5% Кирило Буданов - довіряє 66%, не довіряє 19%

- довіряє 66%, не довіряє 19% Володимир Зеленський - довіряє 64%, не довіряє 35%

- довіряє 64%, не довіряє 35% Сергій Притула - довіряє 61%, не довіряє 33%

- довіряє 61%, не довіряє 33% Олександр Сирський - довіряє 40%, не довіряє 21%

- довіряє 40%, не довіряє 21% Дмитро Разумков - довіряє 35%, не довіряє 33%

Кому українці більше не довіряють, ніж довіряють:

Віталій Кличко - не довіряють 51%, довіряє 45%

- не довіряють 51%, довіряє 45% Андрій Єрмак - не довіряє 61%, довіряє 27%

- не довіряє 61%, довіряє 27% Петро Порошенко - не довіряє 68%, довіряє 31%

Найменше українці довіряють Мар’яні Безуглій, Юрію Бойку, Юлії Тимошенко та Олексію Арестовичу.

Соціологи зазначили, що проведення опитування припало на період відставки Валерія Залужного.

Результати показали, що одразу після відставки Залужного довіра до президента Володимира Зеленського знизилася на 5 процентних пунктів до 60%. Тоді як на початку лютого главі державі довіряли 65%.

Динаміка довіри В. Зеленському протягом лютого 2022 року (до вторгнення) - лютого 2024 року

Опитування КМІС; 5-10 лютого 2024 року; 1202 респондентів у всіх регіонах України (крім АР Крим); похибка вибірки - 3,2%.