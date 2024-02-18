Українські військові розгромили наступ росіян на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в Оперативному командуванні «Захід».
Російські війська спробували йти в наступ напередодні. Задіяли 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад.
Однак, успіху вони не мали.
«Знищено 18 одиниць техніки (з них 3 танки), близько 70 російських солдат відправлено на концерт Кобзона, 80 замовляють квитки. Після наступу росіяни відійшли на попередні позиції», - розповіли в командуванні.
За даними Генерального штабу, протягом доби російські війська 13 разів намагалися атакувати позиції ЗСУ західніше Вербового та Роботиного на Запорізькому напрямку.
Загалом на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.
Російські війська намагалися прорвати оборону українських військ на Мар’їнському напрямку.
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«На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ», - йдеться в ранковому зведенні Генштабу.
Також армія РФ атакувала на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
Раніше в ЗСУ назвали втрати росіян за чотири місяці наступу на Авдіївку.
Зранку стало відомо, що українські військові збили ще один російський літак - вже четвертий за два дні.
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що на Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями.
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