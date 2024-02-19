Захоплення Росією Авдіївки після чотирьох місяців інтенсивних наступальних операцій є прикладом того, як російські війська проводять наступальні операції, які не обов’язково створюють умови для ширших операційних здобутків, однак змушують Україну залучати особовий склад і техніку для оборони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська досі не продемонстрували спроможності забезпечити значний оперативний успіх або провести швидкий механізований маневр на великих смугах території, і взяття Авдіївки не слід сприймати як демонстрацію цієї спроможності», – йдеться у зведенні.

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Експерти ISW наголошують на різниці між тактичними перевагами, які важливі на тактичному рівні в безпосередній близькості до місця бойових дій, та оперативними перевагами, які є значними на оперативному рівні та впливають на великі сектори всієї лінії фронту.

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Беручи до уваги ці відмінності, аналітики зазначили, що з моменту активізації наступальних дій Росії в Авдіївці в жовтні минулого року російським військам вдалося подолати менше 10 кілометрів через саме місто та його околиці. Водночас Авдіївка знаходиться майже за 60 кілометрів від адміністративного кордону Донецької області.

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Як зазначається у звіті, російській армії потрібно буде провести широкомасштабні та компетентні маневри на пересіченій місцевості, щоб вийти на кордони Донецької області менше, ніж за роки, і їй довелося би йти через більш укріплену територію для досягнення району Слов’янська та Краматорська на півночі Донеччини.

«Російські війська не продемонстрували спроможності провести такі маневри ні під Авдіївкою, ні на будь-якій іншій ділянці фронту. Російські наступальні зусилля зі взяття Куп’янська могли би змусити українців перейти на лівий берег річки Оскіл, але російські сили в цьому районі протягом місяців залишалися здебільшого на невеликих тактичних позиціях на Куп’янському напрямку», – вважають в Інституті.

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Крім того, за оцінкою аналітиків ISW, армія РФ навряд чи зможе швидко досягнути Оріхова на Запоріжжі через весняну відлигу.

Джерело: Укрінформ

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