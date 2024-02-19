У тимчасово окупованому Маріуполі сталася авівкатастрофа. Наразі точно відомо, що в районі с. Рибацьке розбився літак. Про це повідомляють очевидці.

В ексклюзивному коментарі Kyiv Post радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив факт падіння літака і повідомив відомі наразі подробиці.

«Наші чули два вибухи в місті з епіцентром у Приморському районі, приблизно о 09:16 за Києвом. І палаючий літак пішов падати в район селища Рибацьке за траєкторією», – розповів він.

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За його словами, помилки бути не може, адже інформацію йому надали «дуже уважні та навчені наші люди».

Втім, він уточнює, що можливо, це впав дуже великий БПЛА.

«Русня замовчує. Коменти чистили, поки ми не повідомили. Район падіння літака вже очеплений. Росіяни частково вимкнули інтернет у Приморському районі, мабуть, щоб не писали про пошукові операції», – додав він.

Варто додати, що російські ЗМІ сьогодні зранку вже встигли повідомити про перехоплення британського ударного безпілотника Banshee Jet-80 в районі Маріуполя.

«Управління ФСБ Росії по ДНР спільно з підрозділами військової комендатури та Нацгвардії РФ перехопили в Новоазовському районі республіки британський реактивний безпілотник-камікадзе Banshee Jet-80», – йдеться у повідомленні російських пропагандистів з "РИА Новости".

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Російське державне медіа також повідомило "подробиці", акцентуючи увагу на тому, що після "розшифровки польотного завдання британського БПЛА встановлено, що він був націлений на великий об'єкт цивільної інфраструктури в Маріуполі і повинен був обігнути Новоазовський район і вразити об'єкт з боку Таганрозької затоки".

Раніше ми писали про трагедію на Луганщині, де російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями. Сталося це в Антрацитівській громаді в окупованій частині області.