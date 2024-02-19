Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сьогодні вранці українські ВПС збили два найсучасніші військові літаки РФ: Су-34 і Су-35С.

«Сьогодні зранку Повітряні Сили Збройних Сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С», – написав він у своєму Фейсбуці.

Своєю чергою, командувач Повітряних Сил Микола Олещук у своєму ТГ-каналі уточнив, що два літаки були знищенні на Східному напрямку.

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Раніше в ексклюзивному коментарі Kyiv Post радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі, найімовірніше, розбився літак. Втім російські медіа розповсюджували інформацію про збиття британських дронів-камікадзе.

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