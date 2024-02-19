Станом на ранок 19 лютого польські фермери продовжували блокувати рух вантажівок через шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні: "Ягодин - Дорогуськ", "Угринів - Долгобичув", "Устилуг - Зосін", "Шегині - Медика", "Рава-Руська - Гребенне" та "Краківець - Корчова".

Це підтвердила преслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

На тлі розповсюдження в соцмережах відео, на якому польські протестувальники також обмежили рух автобусів із пасажирами, міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрою.

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"Блокування кордону - це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім’я "росія". Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому, не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами.Ми очікуємо на конкретні дії польських колег, щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом", - наголосив український посадовець.

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За даними Мінінфраструктури, посольство України в Польщі 24/7 на зв’язку з польською поліцією та прикордонною службою і негайно реагує на повідомлення про спроби блокади пасажирського транспорту.

Разом з тим, у відомстві зазначили, що завдяки послузі "єЧерга" з українського боку кордону немає фізичних черг на виїзд.

У Держприкордонслужбі, своєю чергою, повідомили, що польські протестувальники пропускають лише по кілька вантажівок на годину в обох напрямках.

"18 лютого на напрямку "Ягодин" вантажівки взагалі не пропускалися. Легкові автомобілі та автобуси оформляються у звичайному режимі. Станом на ранок на цих шести напрямках сукупно на території Польщі у бік України очікують на можливість перетину кордону близько 2900 вантажівок, найбільше - на напрямку пунктів пропуску "Ягодин" і "Краківець", - сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі "Укрінформ".

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Він також прокоментував інформацію щодо того, що польські фермери збираються повністю заблокувати кордон від завтра, 20 лютого.

"Ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані інші напрямки. Загалом на кордоні з Польщею функціонує дев'ять напрямків, шість із яких наразі заблоковані, або рух значно ускладнений. Серед них - чотири найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн", - сказав представник відомства.

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Тим часом заступник міністра Мінінфраструктури Сергій Деркач, який перебуває на зв’язку з польським колегою Павелом Ганцажем, наголосив, що наразі ситуація на кордоні стає ще критичнішою.

"Наразі з польського боку кордону заблокованими є 6 пунктів пропуску. Найкритичніша ситуація на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускаються гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність", - розповів посадовець.

Окрім цього, через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть за критично необхідними товарами.

"Вони вимушені чекати у понад 15-кілометровій черзі для порожніх на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де тимчасово призупинена реєстрація до єЧерги. Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов", - додав Деркач.

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Нагадаємо, Kyiv Post проаналізував ситуацію з блокуванням польськими фермерами зерна з України.