Опитування свідчить, що 36% українців довіряють телемарафону “Єдині новини”, а 47% -ні.

Упродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, яке демонструє, що дещо більш критичні до телемарафону мешканці Заходу і Центру. Разом з цим, фактично в усіх регіонах йому довіряють не більше 40%.

Як зазначає КМІС, посилення громадського запиту на переформатування телемарафону не варто лишати осторонь і тим більше ігнорувати. Ще два місяці тому баланс довіри-недовіри «Єдиним новинам» був позитивний, зараз – уже негативний.

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“Утім, і зараз ще є простір для рішень, які би задовольнили громадськість і дозволили трансформувати діяльність телемарафону у формат, який більше відповідатиме поточній внутрішній та зовнішній ситуації”, - додають у КМІС.

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