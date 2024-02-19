Українські партизани повідомляють про прибуття найманців ПВК “Вагнер” у Джанкой, що в тимчасово окупованому Криму, в понеділок, 19 лютого.

Партизанський рух АТЕШ помітив, що в місто Джанкой прибуло багато нових російських військових. Зокрема, “серед новоприбулих були помічені маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер", кажуть партизани.

Окрім цього, виявлені російські військові з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80-ї окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі.

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Українське підпілля повідомляє, що Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів і плацдармом на вільні українські території.

“Благо наші агенти продовжують працювати, внаслідок чого ми вже маємо низку результативних прильотів. Але справжній успіх ще попереду!”, - додають партизани руху АТЕШ.

Більше по темі Фільм «20 днів у Маріуполі» отримав нагороду BAFTA Вражаючий документальний фільм про перші три тижні облоги Маріуполя отримав нагороду Британської кіноакадемії. Kyiv Post поспілкувався з одним із його авторів, режисером Мстиславом Черновим.

На початку місяця Kyiv Post отримав ексклюзивні кадри, що демонструють, як українські спецпризначенці ГУР допитують захоплених російських найманців з ПВК "Вагнера" в Республіці Судан.

Полонений зізнається, що входить до складу групи найманців ПВК "Вагнера". Завдання найманців полягало в тому, щоб поїхати до Судану й повалити тамтешній уряд, розповідає солдат.

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“Вагнер” - російська військова структура, міжнародна злочинна та терористична організація, що комплектується найманцями, засудженими злочинцями.