18,75 млрд грн задонатили люди у три найбільші фонди протягом минулого року. Про це повідомляє Опендатабот.

«Ця сума майже вдвічі менша, ніж у 2022 році. Донатів побільшало в другій половині року. Саме на кінець року припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ. Про це свідчать дані з United 24, Повернись живим та Фонду Притули», – йдеться у повідомленні сервісу.

В Опендатабот наголошують, що в 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн. З них 2/3 було зібрано за перші півроку – 24 млрд грн, а решту 10,5 млрд грн люди задонатили вже у другому півріччі.

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Куди люди скинули найбільше грошей?

United 24 став лідером серед благодійних організацій у 2023 році. Фонду вдалося залучити майже 2/3 від загальної суми – 12,07 млрд грн. Пік донатів припав на грудень минулого року – 3,55 млрд грн або 29%. Це рекордна сума за місяць від початку існування фонду.

United 24 працює на 5 напрямках:

потреби ЗСУ – 10,81 млрд грн (90%);

охорона здоров’я – 0,76 млрд грн (6%);

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури – 0,25 млрд грн (2%);

гуманітарне розмінування – 0,13 млрд грн (1%);

потреби освіти та науки – 0,12 млрд грн (1%).

Для "Повернись живим" грудень теж став вагомим, адже саме тоді фонд зібрав 20% від усіх донатів за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом із колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на Фонд Притули. Торік організація зібрала 2,14 млрд грн, з яких найбільше надійшло в жовтні – 0,31 млрд грн.