Через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники 20 лютого розпочнуть мирний протест на трьох пунктах пропуску з Польщею: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині», - повідомив Укрінформу очільник ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» (МАПУ) Володимир Михалевич.



«Метою проведення мирного зібрання є вираження протесту перевізників України проти блокування руху вантажного транспорту, яке почалося з листопада 2023 року, що завдає значних фінансових втрат для галузі міжнародних автомобільних перевезень України, експортерів та імпортерів обох країн та для економіки України і врешті - підриває обороноздатність України в умовах воєнного стану», - повідомив Михалевич.

Advertisement

Він зазначив, що перевізники вимушені вдаватися до таких дій, оскільки ситуацію з блокуванням не вдається врегулювати на рівні міністерств, урядів та президентів України й Польщі.Михалевич наголосив, що мирна акція розпочнеться 20 лютого 2024 року о 12.00 одночасно біля трьох міжнародних автомобільних міжнародних пунктів пропуску: «Рава-Руська», «Краківець», «Шегині».

Advertisement

Зазначається, що ГО «МАПУ» забезпечуватиме контроль та порядок проїзду через перелічені пункти пропуску, не дозволяючи об’їзд польськими вантажівками загальної черги вантажівок. Акція триватиме цілодобово до 15 березня 2024 року, або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.



Cтаном на ранок 19 лютого, польські фермери продовжували блокувати рух вантажівок через шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні з Польщею перебувають у черзі майже три тисячі вантажівок.



Раніше Kyiv Post зробив докладний аналіз ситуації навколо протестів аграріїв у Польщі та Європі, а також про те, яким чином це впливає на ситуацію на польсько-українському кордоні.