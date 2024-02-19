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Російські війська здійняли прапор над Авдіївкою, а підрозділи ЗСУ відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.

Україна збила ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який, як повідомляється, впав на мирне українське селище.

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Російська армія захопили вщент зруйновану за час воєнних дій Авдіївку, і це перший за кілька місяців значний успіх Кремля

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Російські підрозділи здійснили кілька атак на захід від Авдіївки, яку нещодавно захопили, намагаючись здобути ще більше території, заявив у неділю речник української армії.

Через нестачу живої сили та боєприпасів ЗСУ довелося вийти з промислового центру на сході Донецької області, забезпечивши Москві перше суттєве територіальне завоювання, починаючи з травня 2023 року.

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«Противник активно просуває свій наступ», – сказав прес-секретар командування ЗСУ Дмитро Лиховій, виступаючи на одному із телеканалів в неділю.

Генштаб Збройних сил України повідомив про 14 невдалих атак росіян в районі села Ласточкине, розташованого приблизно за два кілометри на захід від Авдіївки. Лиховій вважає, що позиції українських сил там достатньо міцні.

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Також відбулися невдалі російські атаки біля сіл Роботине та Вербове на півдні Запорізької області.

За словами речника, Росії буде «дуже складно» прорватися тут, враховуючи потужність українських оборонних ліній в цьому районі та рельєф місцевості.

«Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна... Жодних позиційних втрат тут немає», – сказав він в ефірі державного телебачення в неділю.

Зображення WarMapper.org із X (раніше Twitter)

За даними Інституту вивчення війни (ISW), після переходу Авдіївки до рук Росії:

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«Українські сили, ймовірно, зможуть створити нові рубежі оборони неподалік від Авдіївки, що, ймовірно, стане кульмінацією російського наступу в цьому районі. 18 лютого Міноборони Росії заявило, що підрозділи російського центрального угруповання військ повністю захопили Авдіївку, просунувшись у цьому районі на 8,6 км, і що російські війська продовжують наступальні дії для захоплення ще більшої ділянки території в Донецькій області.

«Кілька російських мілблогерів повідомили 18 лютого, що українським силам не вистачає добре підготовлених оборонних позицій на захід від Авдіївки і що російські війська зможуть просунутися далі на захід Донецької області вслід за «панічним» відходом «дезорганізованих» підрозділів ЗСУ з Авдіївки.

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ISW досі не спостерігав кадрів безладного відходу українських військ на підтвердження цих російських заяв, хоча такі відео точно мали б місце, якби відведення було неорганізованим у великих масштабах, враховуючи звичайну модель поведінки російських джерел, які мають доступ до таких матеріалів.

Один російський мілблогер стверджував, що широкомасштабний крах Авдіївського фронту є «малоймовірним», оскільки українські сили відходять на заздалегідь підготовлені оборонні рубежі, однак вказуючи на те, що різні російські джерела розуміють (та презентують) українські оборонні можливості на цій ділянці фронту по-різному»

Україна за вихідні збила чотири військові винищувачі конструкторського бюро Сухого

Збройні сили України заявили, що збили вже четвертий російський винищувач менш ніж за 48 годин. У неділю рано вранці соцмережі публікували відео літака, який, як повідомляється, був російським Су-34, що розбився в Луганській області.

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Українські захисники збили ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Це сталося сьогодні вранці, повідомив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук з посиланням на «РБК-Україна».

Деякі повідомлення свідчать про те, що російський пілот перед падінням навмисно спрямував літак на мирний український населенний пункт.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Російський пілот свій сильно пошкоджений літак спрямував у бік селища Антрацит, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації».

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що 17 лютого цей російський літак скинув на позиції українських захисників кілька керованих авіабомбових.

Цитата з повідомлення Лисогора: «І коли його [літак] підбили, він [пілот] думав тільки про себе, коли летів на пошкодженому бойовому літаку.

Тому він спрямував літак у бік населеного пункту Антрацит на окупованій Луганщині, а не в поля та ліси».

«Українська правда» повідомляла, що «мешканці села Д’якове бачили, як цей російський винищувач вбиває мирних жителів».