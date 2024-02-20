Кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи, президент Швейцарії в 2018-2023 роках Ален Берсе прибув з офіційним візитом до Києва.

Про це повідомила пресслужба посольства Швейцарії в Україні в соцмережі Х.

"Експрезидент Швейцарії та кандидат на посаду генсека Ради Європи Ален Берсе прибув до Києва. Основна увага буде зосереджена на ролі Ради Європи в підтримці України проти агресії Росії та забезпеченні відповідальності й справедливості", - йдеться у дописі.

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Новий генсек Ради Європи має приступити до виконання обов'язків 18 вересня 2024 року. Наразі на цю посаду розглядаються три кандидатури: колишній президент Швейцарії Ален Берсе, колишній міністр культури Естонії Індрек Саар і бельгійський єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Вибори нового очільника Ради Європи відбудуться під керівництвом ПАРЄ в червні 2024 року.

Чинна генеральна секретарка РЄ, хорватська політикиня Марія Пейчинович-Бурич відмовилася йти на другий термін, хоча мала таке право за правилами організації.

Нагадаємо, США і Україна фіксуватимуть злочини РФ проти української культурної спадщини.

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