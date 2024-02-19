Тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв обговорив з представниками Федерального бюро розслідувань США співпрацю країн у боротьбі зі злочинами РФ щодо культурної спадщини України.



Також йшлося про створення спільної оперативної групи за участю правоохоронних органів, та про навчання українських фахівців американськими колегами.

Згідно зі словами Карандєєва, на сьогодні невідомий майже статус 85 тисяч цінностей культури, які знаходяться на окупованих Росією територіях.

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Представники ФБР висловили готовність разом з українськими чиновниками захищати і берегти культурну спадщину України в умовах конфлікту, а також надавати допомогу.

“За допомогою команди ФБР з боротьби зі злочинами у сфері мистецтва, ФБР продовжуватиме співпрацювати та надавати навчання з метою збереження культурної спадщини України”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сторони домовилися співпрацювати щодо виявлення фактів порушень Росії проти культурної спадщини України, їх документування, а також щодо вивчення американського досвіду українськими фахівцями.



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