Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що наразі Київ працює з усіма країнами "Групи семи", включно з Японією, щодо укладання двосторонніх угод про гарантії безпеки.

Про це очільник українського уряду розповів у коментарі "Суспільному".

"Зараз ми наполегливо працюємо з усіма іншими країнами G-7, включаючи Японію, щоб підписати такі угоди про гарантії безпеки, які включатимуть військову та фінансову підтримку, під час цієї війни і після того, як вона закінчиться", - зазначив Денис Шмигаль на брифінгу в Токіо за підсумками конференції з економічного розвитку та відбудови України.

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За його словами, у разі нової агресії з боку Росії країни G-7, а також інші партнери-підписанти надаватимуть Україні екстрену фінансову, військову й технологічну підтримку.

Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський в межах візитів до Німеччини та Франції підписав з лідерами цих держав угоди про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові умови безпекової угоди між Україною і Німеччиною, а також Францією.

У середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки

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Окрім цього, Канада готова підписати безпекову угоду з Україною, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

Київ Пост
Київ Пост
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