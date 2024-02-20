Українські війська на півдні знищили російську пускову установку дронів з американської РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО) у своєму Telegram.

"ССО продовжують виконувати завдання та нищити противника на всіх операційний напрямках", - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Екіпаж безпілотного авіакомплексу (БпАК) 73-го морського центру ССО виявив російський дрон типу ZALA під час ведення розвідки на південному напрямку. Оператори прослідкували за ціллю й зафіксували переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

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Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено", - йдеться у повідомленні.

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Російські війська застосовують дрон "Ланцет" у парі з розвідувальним безпілотником ZALA 421-16Е2. Останній шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет".

Дрон-розвідник ZALA моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" пролітає вже не під контролем оператора. Йому заважають радіоперешкоди, а також об'єкти на кшталт будівель чи дерев, що стоять між БПЛА та станцією управління.

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З огляду на це "Ланцет" потребує підстрахування з боку дрона-розвідника ZALA, який до того ж фіксує результат атаки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну використання "Ланцета" росіянами набуло масового характеру. Цей БПЛА являє собою баражуючий боєприпас зі швидкістю руху в повітрі до 300 км/год. Максимальна дальність польоту безпілотника - 40-50 км залежно від субверсії, а максимальна злітна маса - близько 12 кг. У бойовому режимі він може бути озброєний як осколково-фугасними, так і кумулятивними бойовими частинами.

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"Ланцет" може використовуватись як для розвідувальних, так і для ударних завдань. Має оптико-електронне наведення, а також блок телевізійного наведення, що дає змогу керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту.

Нагадаємо, ЗСУ знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" на півдні з американської РСЗВ HIMARS.