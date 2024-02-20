Українські війська на півдні знищили російську пускову установку дронів з американської РСЗВ HIMARS.

Про це повідомляють Сили спеціальних операцій (ССО) у своєму Telegram.

"ССО продовжують виконувати завдання та нищити противника на всіх операційний напрямках", - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Екіпаж безпілотного авіакомплексу (БпАК) 73-го морського центру ССО виявив російський дрон типу ZALA під час ведення розвідки на південному напрямку. Оператори прослідкували за ціллю й зафіксували переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

Advertisement

Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони.

"Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено", - йдеться у повідомленні.

РФ обіцяла евакуацію поранених в Авдіївці, а натомість вбила їх - 110-а бригада ЗСУ
Більше по темі

РФ обіцяла евакуацію поранених в Авдіївці, а натомість вбила їх - 110-а бригада ЗСУ

Вихід особового складу бригади ЗСУ з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування авіацією, постійних атак на евакуаційні автомобілі та обстрілів евакуаційних шляхів.

Російські війська застосовують дрон "Ланцет" у парі з розвідувальним безпілотником ZALA 421-16Е2. Останній шукає ціль у заданому квадраті, а потім оператори запускають за цими координатами "Ланцет".

Дрон-розвідник ZALA моніторить ситуацію, оскільки останні метри до цілі "Ланцет" пролітає вже не під контролем оператора. Йому заважають радіоперешкоди, а також об'єкти на кшталт будівель чи дерев, що стоять між БПЛА та станцією управління.

Advertisement

З огляду на це "Ланцет" потребує підстрахування з боку дрона-розвідника ZALA, який до того ж фіксує результат атаки.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну використання "Ланцета" росіянами набуло масового характеру. Цей БПЛА являє собою баражуючий боєприпас зі швидкістю руху в повітрі до 300 км/год. Максимальна дальність польоту безпілотника - 40-50 км залежно від субверсії, а максимальна злітна маса - близько 12 кг. У бойовому режимі він може бути озброєний як осколково-фугасними, так і кумулятивними бойовими частинами.

Advertisement

"Ланцет" може використовуватись як для розвідувальних, так і для ударних завдань. Має оптико-електронне наведення, а також блок телевізійного наведення, що дає змогу керувати боєприпасом на кінцевому етапі польоту.

Нагадаємо, ЗСУ знищили дві російські реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град" на півдні з американської РСЗВ HIMARS.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
СБУ оголосила про підозру київському блогеру, який робив фейки на замовлення росіян
49 хвилин тому
СБУ оголосила про підозру київському блогеру, який робив фейки на замовлення росіян
Київ Пост
Вкрита попелом слава: Революція Гідності, 10 років потому. Частина 3
1 годину тому
Вкрита попелом слава: Революція Гідності, 10 років потому. Частина 3
Стах Лучків
ГУР оновило “Головний бот розвідки”
1 годину тому
ГУР оновило “Головний бот розвідки”
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Хроніка війни в Україні. 20 лютого: “Відверта брехня і знущання”
Далі » Зеленський: як і 10 років тому на Майдані, свобода - стимул для українців боротися