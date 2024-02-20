Центр протидії дезінформації спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію з дискредитації Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про Головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців, повідомляє ЦПД при Раді національної безпеки і оборони України.

Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у Фейсбуці, Інстаграмі, соцмережі X і Телеграмі, створених російськими спецслужбами.

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У ЦПД зазначили, що підрозділи інформаційного протиборства спецслужб Росії суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО.

Зокрема, Міністерство оборони Франції звинуватило Росію в цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної Москвою війни проти України.

“Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Наприклад, офіційної сторінки Головнокомандувача ЗСУ”, - закликають у ЦПД.

Нагадаємо, соціологи провели опитування та з'ясували, скільки українців довіряють Сирському. Новий Головнокомандувач ЗСУ увійшов до топ-5 у рейтингу довіри.