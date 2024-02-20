Майже 70% українців вважають, що Володимир Зеленський має бути на посаді Президента до кінця воєнного стану. Про це свідчить опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) у лютому 2024 року.

Водночас 15% українців вважають, що варто провести вибори Президента (з них 4% говорять про призупинення воєнного стану і 11% – за внесення змін до відповідних законів і проведення виборів під час воєнного стану).

Також 10% опитаних підтримують варіант, згідно з яким у травні 2024 року Зеленський складає свої повноваження, і до обрання нового Президента їх виконуватиме Голова Верховної Ради.

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«Сприйняття доцільності виборів залежать від довіри Президенту. Серед тих, хто довіряє Зеленському, 87% вважають, що він має працювати до кінця воєнного стану без виборів. Водночас серед тих, хто не довіряє Зеленському, 38% згодні, щоб він до кінця воєнного стану працював на посаді Президента, а 54% підтримують варіанти можливої зміни влади (з них 31% вважають за можливе проведення виборів, а 23% – передання повноважень Президента Голові Верховної Ради)», - кажуть в КМІС.

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При цьому, незалежно від поглядів на потребу у виборах, більше половини українців (53%) вважають, що Зеленський має брати участь у наступних виборах. У грудні 2023 року таких було 59%.