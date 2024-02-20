Юлія Навальна, вдова Олексія Навального, заявила, що продовжить справу свого покійного чоловіка. «Я продовжу справу Олексія Навального. Я продовжу боротися за нашу країну. І я закликаю вас стояти пліч-о-пліч зі мною. І розділити не тільки горе й той безмежний біль, які всі ми відчуваємо й які довго не полишать нас. Я прошу вас розділити зі мною мій гнів, мою злість та ненависть до тих, хто посмів вбити наше майбутнє... Соромно не робити мало, соромно нічого не робити. Соромно дозволити себе залякати», – сказала вона – Nexta

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Повідомляється, що родиним Олексія Навального пояснили, що його тіло не віддадуть їм протягом двох тижнів. За словами представника Навального, його матері повідомили, що тіло начебто має залишатися в морзі для проведення «хімічний аналізів». Російська влада поки не підтвердила, що тіло покійного опозиціонера перебуває саме тут, а неодноразові спроби представників встановити його місцезнаходження одразу припинялися медиками та місцевою владою. На відео в понеділок Юлія Навальна стверджувала, що його тіло тримають, вичікуючи, поки не зникнуть сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» – BBC

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Згідно з новим комплексним аналізом, опублікованим Глобальним кластером харчування, різке збільшення випадків недоїдання серед дітей, вагітних і годуючих жінок у секторі Газа створює серйозну загрозу для їхнього здоров’я. У той час як палестино-ізраїльський конфлікт у Секторі Газа триває вже 20-й тиждень, їжа та питна вода стали тут гостро дефіцитними, а небезпечні хвороби значно поширились, що ставить під загрозу належне харчування та імунітет жінок і дітей і призводить до значного збільшення кількості випадків гострого недоїдання.

Місцеві ради Британії закликали до термінового перегляду фінансування українських біженців на тлі занепокоєння через те, що 9000 українців нещодавно повідомили, що вони не мають даху над головою, а багато інших гостро потребують довгострокової підтримки в умовах, коли війні в Україні не видно кінця через два роки після її початку. У неділю уряд Сполученого Королівства оголосив, що продовжить ще на 18 місяців трирічні візи українцям, які знайшли у Великій Британії прихисток від війни. Цей крок привітали місцеві ради, британські депутати та інші активісти, які впродовж багатьох місяців закликали уряд вирішити проблему з візами українських біженців, термін дії яких мав закінчитися в березні 2025 року. Більшість українців відчували постійну тривогу та скаржилися на поганий психічний стан через невпевненість щодо своєї майбутнього, адже багато хто з них вже знайшов роботу в Англії або навчається тут. Навіть зараз, напередодні другої річниця з початку повномасштабної війни, місцеві ради Британії все ще перебувають під значним тиском, намагаючись прихистити біженців, які фактично є безпритульними, а також допомогти тим, хто хоче вже переїхати від своїх спонсорів – Guardian

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Відео, які нібито показують українців, що воюють у Судані, вже кілька місяців циркулюють мережею. На деяких з них безпілотники-камікадзе (начебто керовані українцями) вражають будівлі в Хартумі, столиці Судану. Інші нібито показують українських снайперів чи спецназівців, які проводять тут рейди. Розслідувачі запевняють, що накопичилося вже чимало доказів на підтвердження того, що невелика група українських спецназівців дійсно воює на боці Збройних сил Судану (saf). З цим погоджуються й деякі західні дипломати та джерела, близькі до saf. Україна та США не підтверджують, але в той же час і не спростовують ці свідчення. Україна потенційно має кілька цілей в Судані. По-перше, українці, ймовірно, прагнуть припинити потік до РФ золота з суданських копалень, якими, як неодноразово повідомлялося, керують представники ПВК «Вагнера». По-друге, Україна може використовувати Судан як транзитну зупинку для отримання зброї з інших країн. Можливо, Судан також постачав боєприпаси Києву. Нарешті, полювання на російських вояків в будь-якій точці світу подає правильний сигнал світові. «Було б правильно полювати на найманців в Африці», – вважає Олександр Хара з київського Центру оборонних стратегій. «Треба змусити їх заплатити за геноцидну війну в Україні» – The Economist

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У понеділок на Кубу прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Далі він планує відвідати Венесуелу, а потім Бразилію, де візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн G20 і де він та Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів, планують провести двосторонню зустріч.

У режима Володимира Путіна скоро може «закінчитися паливо», і якщо російський президент продовжуватиме такими ж темпами спалювати свої запаси нафти та газу, прості росіяни стануть загрозою для його влади, вважає Олексій Міняйло, опозиційний активіст із Москви, який стверджує, що насправді Путін має над країною куди менш міцний контроль, ніж декому здається. У грудневій статті для Foreign Affairs під заголовком «Не відмовляйтеся від кращої Росії» Міняйло доводив, що в РФ існують групи, які прагнуть більш демократичного майбутнього. Цього тижня, після смерті відомого російського опозиційного лідера Олексія Навального, Міняйло сказав NPR, що демократія в Росії все ще можлива, і що придушення інакомислення Путіним цього не змінить. Наскільки б драматично – чи навіть трагічно, як у випадку зі вбивством Олексія – це не виглядало, це не є чимось неочікуваним і все одно не змінює ситуацію», – наголосив він.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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