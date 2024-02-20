Головне управління розвідки Міноборони запускає оновлений “Головний бот розвідки” для отримання інформації про сили та засоби ворога, дислокацію російських високопосадовців і колаборантів.

“За 2 роки війни українці та всі, хто виступає проти військової агресії Росії, надсилали нам інформацію, яка допомогла знищувати склади, споруди, техніку та кораблі загарбників, фіксувати наслідки завданих загарбникам ударів”, - зазначили в ГУР.

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У розвідці наголосили, що за час повномасштабного вторгнення надходила важлива інформація про сили та засоби російської армії, яка допомагала виявляти плани росіян та діяти на випередження.

Крім того, розвідники подякували кожному, хто надсилав інформацію через офіційний телеграм-бот і тим самим наближав і продовжує наближати перемогу України над РФ.



Нагадаємо, що ГУР підтвердило смерть російського пілота Кузьмінова в Іспанії. У серпні 2023 року він захопив російський бойовий броньований вертоліт Мі-8 і благополучно доставив його ЗСУ на авіабазу в Харківській області.