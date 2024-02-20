У жіночих виправних колоніях Міноборони РФ активно вербує ув’язнених жінок для участі у війні проти України, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Жінкам пропонують підписати контракт на рік. Загалом росіянок заохочують обрати бойові посади, зокрема снайпера і штурмовика.

Якщо ув’язнена погоджується підписати контракт, то для неї передбачається проходження двомісячної програми навчання.

Зазначається, що після закінчення контракту жінок чекає помилування.

Крім того, напередодні “виборів” президента РФ окупаційна влада влаштувала обхід будинків на тимчасово окупованих росіянами територіях України.

Раніше ми писали про те, що російських школярів вчать збирати дрони на уроках праці.

Також російські війська планують залучати українських школярівдо пропаганди під час “виборів” президента РФ.

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