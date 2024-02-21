Російські війська в ніч проти 21 лютого атакували територію України ракетами кількох типів і ударними безпілотниками типу "Шахед".

Про це йдеться у Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили зенітну керовану ракету С-300 та чотири крилаті ракети Х-22 з Ростовської області, керовану авіаційну ракету Х-59 з Бєлгородської області, а також 19 ударних дронів типу "Шахед" із Приморсько-Ахтарська.

Внаслідок бойової роботи сил ППО знищено керовану авіаційну ракету Х-59 у Полтавській області та 13 із 19 "Шахедів" у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей.

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Частина з шести не збитих безпілотників не досягла своїх цілей.

До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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