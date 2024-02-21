Польські фермери, які блокують кордон з Україною, висувають дві головні вимоги.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

"Є дві вимоги фермерів польських та загальноєвропейських, які є ідентичними. У частині послаблення вимог зеленого курсу до діяльності фермерів в Європейському Союзі. І в частині повернення пільг і дотацій, які були скасовані або плануються до скасування", - розповів замміністра.

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За його словами, є й інші вимоги, зокрема, політичного характеру, які не стосуються спільної аграрної політики, "які в принципі не мають відношення до аграрного сектору ні європейських країн, ні України, ні нашої зовнішньої торгівлі".

Висоцький запевнив, що Кабмін веде перемовини з урядом Польщі та відповідними профільними міністерствами. З окремими політичними польськими силами, які підтримують акції протесту на кордоні, таких перемовин немає.

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За його словами, цього тижня плануються тісніші комунікації між міністрами аграрної політики двох країн.

Нагадаємо, через блокування кордону польськими фермерами українські перевізники анонсували з 20 лютого мирний протест на трьох пунктах пропуску з Польщею: "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині".

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Cтаном на ранок 19 лютого, польські фермери продовжували блокувати рух вантажівок через шість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. На кордоні з Польщею перебувають у черзі майже три тисячі вантажівок.

Раніше Kyiv Post зробив докладний аналіз ситуації навколо протестів аграріїв у Польщі та Європі, а також про те, яким чином це впливає на ситуацію на польсько-українському кордоні.