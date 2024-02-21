Збройні сили України збили ще один російський літак Су-34, який став вже сьомим російським бортом, збитим останнім часом.

Про це в Telegram повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"Цього разу можу сказати, що льотчику Су-35 пощастило - зманеврував і більше не ризикує. А от екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики "вечного полета, братья", - написав він.

"Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався!" - додав Олещук.

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Таким чином, українські військові знищили вже сім літаків росіян за останні дні.

Оновлено. Речник Повітряних силах у коментарі Kyiv Post уточнив, що ворожий літак збили на східному напрямку.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні вказує, що з 24.02.22 по 21.02.24 українські сили знищили 338 літаків та 325 гелікоптерів росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що вранці 19 лютого українські ВПС збили два найсучасніші військові літаки РФ: Су-34 і Су-35С, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях ЗСУ. Командувач Повітряних Сил уточнив, що два літаки були знищенні на східному напрямку.

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18 лютого ЗСУ "приземлили" російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на сході.

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А 17 лютого стало відомо, що Повітряні сили знищили три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Вони також були збиті на східному напрямку фронту.

Київ Пост
Київ Пост
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