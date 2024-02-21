У вівторок, 20 лютого, Україна з допомогою Катару повернула 11 дітей з Росії та тимчасово окупованих територій (ТОТ), повідомляє Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це шість дівчаток, серед яких — дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та пʼять хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — два роки, найстаршій — 16 років», - розповів Лубінець.

Відомо, що двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися.

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Українців вдалося повернути за посередництва Катару та за підтримки ЮНІСЕФ.

«Доля дітей трагічна: вони вимушені були пережити окупацію рідних міст, бомбардування та поранення, смерть рідних. Деяких РФ примусово паспортизувала та навіть знайшла їм “опікунів”», - каже Лубінець