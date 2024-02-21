Загальний огляд:

Цими вихідними країни G7 розпочнуть нові переговори щодо санкцій проти Росії

У північнокорейських ракетах виявлені західні компоненти, йдеться у звіті

ЗСУ тримають оборону на лівому березі Дніпра

Московські війська зачистили селище Шевченко

Двоє фермерів загинули в машині в результаті удару безпілотника в Харківській області

Зеленський візьме участь у зустрічі G7, присвяченій новим санкціям проти Москви. Чи спрацюють вони?

У суботу Президент Володимир Зеленський візьме участь у віртуальній зустрічі G7, на якій обговорюватиметься запровадження нових санкцій проти Росії. Про зустріч оголосили у вівторок речники з оточення Джорджії Мелоні, прем'єр-міністерки Італії, яка наразі головує у "Великій сімці" на ротаційній основі.

"ЄС запровадить новий пакет санкцій, а Сполучені Штати також схвалять посилення своїх санкцій", — йдеться в заяві з Риму.

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У вівторок агенція Франс-Пресс (AFP) процитувала анонімне дипломатичне джерело: "Шириться неправдивий наратив про втому Заходу. Його необхідно виправити, — заявило джерело. – Важливо підтвердити, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

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Санкції проти Москви поки що не принесли очікуваного економічного ефекту: зокрема, через зростання цін на нафту доходи Росії не знизились, і її ВВП за останній рік зростав швидше, ніж у багатьох західних країнах.

Північна Корея закуповує американські деталі для своїх ракет

Група, яка відстежує походження компонентів зброї, виявила, що ракети північнокорейського виробництва, які нещодавно завдали удару по Харківській області, переважно складаються з американських комплектуючих. У вівторок AFP повідомила, що знайдені в Україні фрагменти балістичної ракети містили всі "маркування компаній зі штаб-квартирами в США і Європі".

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Дослідники Conflict Armament Research (CAR) "визначили, що балістична ракета, вироблена Корейською Народно-Демократичною Республікою (Північною Кореєю) і знайдена в Україні, містить понад 290 електронних компонентів не вітчизняного виробництва", — повідомляє AFP.

Виявилося, що близько 75 відсотків деталей "пов'язані з компаніями, зареєстрованими в США, а 16 відсотків – з фірмами в Європі".

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Тим часом, у вівторок ЗМІ повідомили про те, що російський президент Путін подарував верховному лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину новий розкішний автомобіль Aurus російського виробництва як "наочну демонстрацію особливих особистих стосунків" між двома диктаторами.

Оперативна ситуація на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей

Згідно з геолокаційними даними Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок московські війська здобули перемогу біля села Шевченко на Донеччині, в той час як бої тривали вздовж кордону з Запорізькою областю.

Ці та подібні знімки свідчать про те, що позиційні бої тривали на південний захід від Великої Новосілки біля села Малинівка; на південь від Великої Новосілки біля селища Старомайорське; на південний схід від Великої Новосілки біля села Шевченко.

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За даними аналітиків ISW, "підрозділи 35-ї загальновійськової армії Росії (Східний військовий округ) завдають ударів по українських позиціях поблизу Гуляйполя, а підрозділи 11-ї армії ВКС і ППО Росії — по українських позиціях поблизу Малинівки".