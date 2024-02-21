Міністрество оборони України розробляє анти-тепловізійне пончо (накидку) для українських військових.

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

Розробкою займається Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення міністерства.

"Наша мета – якомога надійніше замаскувати військових і техніку від ворога", - прокоментував заступник міністра оборони Віталій Половенко.

Наразі в Центральному управлінні тестують п’ять зразків різних тканин для накидки. У МОУ прагнуть створити матеріал, який поглинатиме інфрачервоне випромінювання та матиме низьку теплопровідність.

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"У разі успішного завершення розробок цей виріб допоможе українським військовим залишатися непомітними для ворожих тепловізорів та приладів нічного бачення", - зауважили в Міноборони.

Наголошується, що матеріали для виготовлення тканини анти-тепловізійної накидки повинні бути гнучкими та стійкими до умов навколишнього середовища: не промокати, не вигорати на сонці, мати маскувальні властивості на місцевості.

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"Наразі тестування тривають", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого жовтня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров повідомив, що українці розробили плащ-невидимку для Сил оборони, який блокує випромінювання тепла та робить захисників непомітними для ворога.

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"Українці створили суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами", - наголошував Федоров.