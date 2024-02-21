"Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що розстріл відбувся 18 лютого поблизу населеного пункту Роботине.

Кримінальне провадження розпочате за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє прес-служба ОГП.

DeepState спочатку вказав, що розстріляні українці були бійцями 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан", однак згодом аналітики виправили повідомлення й додали, що уточнюють назву підрозділу.

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За даними DeepStatе, 18 лютого російські війська наступали з півдня і захопили частину великого опорного пункту, в якому залишилось троє бійців.

На оприлюдненому відео видно, як українські бійці виходять з окопу і здаються. Кілька секунд вони стоять, після чого в них стріляють росіяни, і вони падають.

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Як зауважили аналітики DeepState у середу, після ряду пошукових дій встановлено, що розстріляні не належали безпосередньо до 3-ї бригади оперативного призначення.

"Але події відбувались на їхньому правому фланзі, де присутні одразу декілька підрозділів. Їх з міркувань безпеки перелічити всі не можемо", - сказано у повідомленні.

Оперативно-стратегічне угрупування військ "Таврія" поки що не коментувало ситуацію.

Російська сторона також не робила заяв щодо розстрілу полонених у Роботиному.

Нагадаємо, раніше Україна розпочала розслідування за фактом розстрілу шести полонених важкопоранених бійців 110-ї бригади ЗСУ на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

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Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

В Офісі генпрокурора наголошували, що українські військові "були важкопоранені та не могли пересуватися самостійно і чекали на евакуацію".

Згодом 110-а окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка воювала в Авдіївці в останні місяці, офіційно підтвердила, що на відео показана загибель щонайменше п'яти її бійців - Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, Олександра Зінчука та Миколи Савосіка.

За даними бригади, через повне оточення "Зеніту" Україна "звернулася до організацій, які домовляються про обмін полоненими", щоб допомогти своїм бійцям.

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Російська сторона погодилась евакуювати українських поранених і згодом їх обміняти. Це передали бійцям на "Зеніті" за кілька годин до прибуття росіян. Українським військовим наказали не чинити опір і зберегти життя.

Військовий Іван Житник сказав своєму зятю по телефону, що не вірить у те, що росіяни "збережуть життя пораненим".

Бригада констатувала, що російська сторона порушила домовленості і розстріляла полонених.

Ми також писали, що наприкінці минулого року Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими військами полонених бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ під Роботиним у Запорізькій області.