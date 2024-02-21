На 87-му році життя помер правозахисник, громадський діяч, дисидент, Герой України Степан Хмара. Про це повідомила його дружина Роксолана у Facebook.

"Не хочу у це повірити. Не хочу це писати. Мій найдорожчий у світі чоловік помер. Все", - написала Роксолана. Вона зазначила, що "всі робили все, що могли і навіть більше", адже дуже хотіли, щоб "він був з нами, коли проголосять нашу перемогу".

Відомо, що останнім часом Степан Хмара тяжко хворів. У вересні минулого року його госпіталізували до клініки у Відні.

Advertisement

Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин (нині Червоноградський район Львівської області) в селянській родині. У 1960-х роках Хмара розповсюджував самвидав та іншу заборонену літературу. Після масових арештів опозиційної української інтелігенції, вслід за ув'язненим В'ячеславом Чорноволом, Хмара продовжував підпільно видавати "Український вісник".

У 1975 році дисидента вперше затримали, але незабаром відпустили на свободу через відсутність доказів факту злочину та причетності до антирадянської пропаганди. Справа була закрита, а Степана випустили на свободу.

Докази його "української націоналістичної діяльності" були зібрані лише до 1980 року. Тоді він був заарештований КДБ, звинувачений за статтею "антирадянська пропаганда" та засуджений до 7 років ув'язнення в таборах суворого режиму та 5 років заслання. Покарання відбував у таборах для політв'язнів № 35, 36 на Уралі.

Advertisement

Не припинивши дисидентську діяльність, не зламавшись та не зрадивши своїх ідей під час заслання, він відсидів у карцері 306 діб. Також неодноразово або, як пізніше розповів сам Степан Хмара, практично постійно він влаштовував голодування в ім'я несправедливо переслідуваного українського народу.

У 1987 році, у віці 50 років Хмара вийшов на свободу та повернувся в Україну, де став одним із керівників Української Гельсінської спілки, що виступала в ролі політичної опозиції комуністичному режиму і в квітні 1990 року перетворилася на Республіканську партію. Він також був одним із співавторів тексту Конституції України.

Advertisement

Степан Хмара був депутатом Верховної Ради І, II та IV скликань. У 2006 році йому було присвоєне звання Герой України.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Майже 90% українців вірять у перемогу над Росією - соцопитування
1 секунду тому
Майже 90% українців вірять у перемогу над Росією - соцопитування
Київ Пост
ПОЯСНЕННЯ: Хто вбив пілота Кузьмінова і чому Україна не забезпечила захист Розслідування
24 хвилини тому
ПОЯСНЕННЯ: Хто вбив пілота Кузьмінова і чому Україна не забезпечила захист
Катерина Захарченко
Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон Польщею, щоб вирішити проблему блокування
50 хвилин тому
Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон Польщею, щоб вирішити проблему блокування
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Буданов застерігає, що Росія активувала план “вбивства відомих українців”
Далі » Британія першою запровадила санкції проти росіян через смерть Навального