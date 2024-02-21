Шеф української розвідки (ГУР) Кирило Буданов заявив, що Росія нещодавно активувала новий план дезінформації, що включає спроби вбивства відомих українців, які можна використовувати для розколу суспільства шляхом звинувачення влади, пише The Wall Street Journal.

Кирило Буданов інформує, що поряд з військовими діями Росія прагне посіяти розбрат в українському суспільстві та, зокрема, у Збройних силах України. Тому Кремль нещодавно активував план, який поєднує в собі дезінформацію і спроби вбивства відомих українців, щоб зокрема, послабити рішучість бійців.

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Видання наводить приклад цього плану Москви. А саме, 14 лютого попередній президент України Петро Порошенко заявив, що йому не дозволили покинути межі країни та потрапити на Мюнхенську безпекову конференцію.

Як пояснив Порошенко, спікер українського парламенту доповів йому попередження Буданова, що нібито йому «як лідеру опозиції загрожує смертельна небезпека».

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“Одразу після перетину кордону, а особливо в Мюнхені мені, як лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека! І не здатне мене захистити ні управління держохорони, ні вся система безпеки Німеччини”, - сказав тоді Порошенко, додавши, що єдиний спосіб врятувати його - не випустити з України.

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Як пишуть журналісти The Wall Street Journal, Буданов не став коментувати конкретно цей випадок, пов'язаний з українськими політиками.

Втім, він навів інший приклад - скасування візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Києва через замах на нього, який нібито готувався, що виявилося фейком.

Тоді Росія поширювала дезінформацію, що нібито очільник ГУР Кирило Буданов за наказом Президента Володимира Зеленського готував вбиство Макрона, але про це лідера Франції попередили люди з “оточення Валерія Залужного”.

До поширення цього наративу долучили, зокрема, експрезидента РФ Дмітрія Медведєва.

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“Це все елементи однієї великої ідеї”, - прокоментував Буданов.

В ГУР застерігають, що пік інформаційної атаки РФ буде навесні й супроводжуватиметься «потужними військовими ударами, спрямованими на те, щоб скористатися з будь-якого розбрату».