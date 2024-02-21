Білий дім у п'ятницю оголосить про новий пакет «значних санкцій», спрямованих на те, щоб «притягнути Росію до відповідальності» за смерть Олексія Навального, заявив радник з питань національної безпеки США Джон Кірбі. «Яку б історію російський уряд не вирішив розповісти світові, очевидно, що президент [Володимир] Путін і його уряд несуть відповідальність за смерть Навального», – сказав Кірбі у вівторок вранці. Як відомо, проти Росії вже застосовані досить жорсткі санкції. Кірбі не повідомив подробиць щодо того, які саме заходи включатиме новий санкційний пакет – ABC News

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Білий дім заявив, що наразі уточнює відповідну інформацію після того, як Росія оголосила, що заарештувала росіянку, яка має як російське, так і американське громадянство, за звинуваченнями в державній зраді. Зокрема, росіяни стверджують, що жінка збирала кошти для українських благодійних організацій, які підтримують ЗСУ, й відкрито критикувала розв’язану Путіним війну проти України. Представники російської правозахисної неурядової організації пояснили, що жінку, яку російські ЗМІ називають Ксенією Кареліною, можуть звинуватити в держраді лише за те, що вона перерахувала 51 долар (40 фунтів стерлінгів) українській благодійній організації в лютому 2022 року, в день, коли Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. За це їй загрожує до 20 років позбавлення волі. ФСБ Росії повідомила у вівторок, що затримала 33-річну Кареліну, яка переважно мешкає в Лос-Анджелесі, адже має подвійне громадянство. У звітах говорилося, що вона навчалася в Уральському державному університеті в Єкатеринбурзі, а пізніше вийшла заміж за американського громадянина та переїхала до США. На одному фото із соцмереж усміхнена Ксенія демонструє посвідку про натуралізацію в США на фоні американських прапорів – Guardian

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Президент Джо Байден, який всіляко спонукає республіканців у Палаті представників щонайшвидше ухвалити критично необхідну Україні допомогу, наразі намагається пояснити американським виборцям, що майже дві третини – тобто майже 40 мільярдів доларів – грошей для України насправді підуть у вигляді військових замовлень на заводи США, розташовані по всій країні, включаючи заводи в Лімі, штат Огайо, у Скрентоні, штат Пенсільванія, а також у Мескіті. Додаткові бюджетні витрати передбачають загалом 95 мільярдів доларів зовнішньої допомоги, включаючи гроші для України, Ізраїлю та інших країн-союзниць. Згідно з даними, наданими Associated Press адміністрацією Байдена, з 60,7 мільярдів доларів для України 38,8 мільярдів підуть на заводи США, які виробляють ракети, боєприпаси та інше військове обладнання. «Хоча цей законопроект передбачає постачання військового обладнання в Україну, – сказав Байден у вівторок, –«він передбачає витрачання грошей саме тут, у Сполучених Штатах Америки, у таких місцях, як Арізона, де роблять ракети Patriot, і Алабама, де роблять ракети Javelin, і Пенсільванія, Огайо й Техас, де виготовляють артилерійські снаряди», – AP

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Китай різко розкритикував США за накладення вето на резолюцію Ради Безпеки ООН з вимогою негайного припинення вогню в Газі. Рішення Сполучених Штатів заблокувати резолюцію Алжиру багато хто засуджує, оскільки війна в Газі триває вже більше 4 місяців. Її підтримали 13 із 15 членів Ради безпеки ООН, а Велика Британія утрималась від голосування. Реагуючи на вето США посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь наголосив, що заява про те, що ця резолюція завадить триваючим дипломатичним переговорам, є «абсолютно неспроможною. Враховуючи ситуацію на місці, подальше пасивне ухилення від негайного припинення вогню нічим не відрізняється від надання зеленого світла на продовження бійні», – сказав китайський посол – ВВС

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Головного інспектора з кордонів та імміграції Міністерства внутрішніх справ Великої Британії звільнили після того, як він «втратив довіру» міністра. Міністр внутрішніх справ Британії заявив, що «припинив повноваження» Девіда Ніла на тій підставі, що той начебто «порушив» умови свого призначення. Девід Ніл, незалежний головний прикордонний та імміграційний інспектор, посварився з Міністерством внутрішніх справ після того, як у понеділок надав Daily Mail дані, які нібито свідчать про те, що прикордонна служба Великої Британії не перевіряла пасажирів сотень приватних літаків, які прибували до аеропорту Лондон-Сіті. Містер Ніл пояснив, що передбачувана відсутність перевірок призвела до того, що злочинці, нелегальні іммігранти, жертви торгівлі людьми та екстремісти могли безперешкодно потрапити до Великої Британії – Sky News

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Тайвань у вівторок закликав Пекін «бути раціональним» після смертельного інциденту за участю китайського човна та берегової охорони Тайваню, а прем’єр-міністр острова нагадав про суверенне право Тайваню на захист своїх територіальних вод. Минулого тижня двоє китайських моряків загинули після того, як їхній човен перекинувся поблизу острова Кінмень, який належить Тайваню, але розташований всього за п’ять кілометрів від материкового міста Сямень. Човен почала переслідувати берегова охорона Тайваню після того, як він увійшов в територіальні води острова. Прем'єр-міністр Тайваню Чень Чіен-жен заявив у вівторок, що обидві сторони інциденту знали про «обмежені та заборонені морські зони» ще з 1992 року. «Ми продовжуватимемо захищати ці морські зони, щоб забезпечити безпеку в наших територіальних водах і права наших рибалок», – сказав він журналістам біля парламенту Тайваню – HKFP

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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