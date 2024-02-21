Активісти “Жовтої стрічки” пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що вночі активісти руху “Жовта Стрічка” намалювали в Донецьку прапори України. У ЦНС зазначили, що на Донеччини “місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк — це Україна”.

“Ніякі фейкові вибори та референдуми нічого не змінили та не змінять”, – акцентують активісти громадського руху “Жовта стрічка”.



Раніше ми писали про те, що партизани розгорнули український прапор в окупованому Росією Криму. У такий спосіб учасники руху “Жовта стрічка” нагадали, що Крим - це Україна і що партизани чекають на ЗСУ.



Варто нагадати, що росіяни почали випускати з жіночих тюрем жінок, якщо ті підуть воювати проти України. Міноборони РФ обіцяє помилування ув'язненим жінкам, які підпишуть контракт, зокрема, на посади снайпера та штурмовика.



