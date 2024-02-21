Активісти “Жовтої стрічки” пройшлися вулицями Донецька та розповсюдили патріотичні графіті, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що вночі активісти руху “Жовта Стрічка”  намалювали в Донецьку прапори України. У ЦНС зазначили, що на Донеччини “місцеві жителі можуть побачити свої національні стяги, бо Донецьк — це Україна”.

“Ніякі фейкові вибори та референдуми нічого не змінили та не змінять”, – акцентують активісти громадського руху “Жовта стрічка”. 

Раніше ми писали про те, що партизани розгорнули український прапор в окупованому Росією Криму. У такий спосіб учасники руху “Жовта стрічка” нагадали, що Крим - це Україна і що партизани чекають на ЗСУ.

Варто нагадати, що росіяни почали випускати з жіночих тюрем жінок, якщо ті підуть воювати проти України. Міноборони РФ обіцяє помилування ув'язненим жінкам, які підпишуть контракт, зокрема, на посади снайпера та штурмовика.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Канадійські військові показали, як навчають українських воїнів розмінуванню
6 годин тому
Канадійські військові показали, як навчають українських воїнів розмінуванню
Київ Пост
У Києві відбувся медіамарафон до 10 роковин агресії РФ проти України
8 годин тому
У Києві відбувся медіамарафон до 10 роковин агресії РФ проти України
Київ Пост
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 21 лютого 2024 року
8 годин тому
ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 21 лютого 2024 року
Михайло Боцюрків
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон з Польщею, щоб вирішити проблему блокування
Далі » ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 21 лютого 2024 року