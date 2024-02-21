У столичному Медіацентрі «Україна-Укрінформ» відбувся медіамарафон «10 років російської агресії в Україні. Шлях до справедливості».



Під час заходу провели чотири тематичні дискусійні панелі: «Майдан», «Крим», «Схід» та «Повномасштабне вторгнення». В ньому взяли участь представників влади, правозахисники та потерпілі.

Учасники обговорили різні періоди, які пройшла Україна протягом останніх десяти років, – від подій Майдану до повномасштабного вторгнення. Зокрема, йшлося про результати роботи та перепони.

Advertisement

"Майдан"

У межах цієї панельної дискусії очільник департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що під час Майдану було вчинено понад 4000 злочинів. Декілька тисяч з них перебувають у судах.

«По 20-му лютого на рівні виконавців є один вирок, і всі інші виконавці спецроти Беркуту – справи знаходяться в суді.Так само, що стосується організаторів цих злочинів, вище керівництво держави, які організували по подіях 18-20 лютого, так само справи знаходяться в суді», – зазначив він і додав, що по подіях 18 лютого ситуація набагато гірша – залишилося багато нерозкритих вбивств», – зазначив Олексій Донський.

Advertisement

Він також вказав на проблему, що стосується 69 тяжких злочинів, позаяк по них сьогодні термін скінчився.

« На сьогодні закрито лише сім справ про тяжкі злочини, і в чотирьох – подані клопотання, тобто вони ще судом не розглянуті», – розповів Донський.



Фото: Ukraine Media Centre

"Крим"

У процесі панельної дискусії «Крим» перший заступник керівника Прокуратури АР Крим та міста Севастополя Віталій Секретар повідомив, що існує понад 3200 зареєстрованих кримською прокуратурою кримінальних справ за період окупації півострова росіянами.



Стосовно направлених до суду обвинувальних актів, то їх, за словами Віталія Секретаря, понад 550. Вироків станом на сьогодні у п’ять разів менше – 107.

Advertisement



Фото: Ukraine Media Centre

"Схід"

У ході дискусії «Схід» Андрій Лещенко, заступник начальника управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора акцентував на злочинах, які вчинялися стосовно цивільних заручників і військовополонених українських військовослужбовців на території Донецької та Луганської областей.



«За весь період роботи, до 2019 року, ми змогли отримати свідчення понад 2000 осіб, які перебували в катівнях Донецької, Луганської областей, деякі з них перебували в місцях несвободи на території Росії. Ця інформація дала змогу показати світовому суспільству, як ми вважаємо, системність та широкомасштабність цих злочинів, які вчинялися на території України”, - зазначив Лещенко.

Advertisement



Фото: Ukraine Media Centre

"Повномасштабне вторгнення"

Станіслав Петренко, начальник відділу департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора України у ході дискусії «Повномасштабне вторгнення» висловив переконання, що українська держава спроможна відновлювати справедливість.

Петренко пояснив, що всі слідчі дії спрямовані на те, щоб в історії нашого народу лишилася ця частинка правди про те, що насправді сталося на нашій землі, зокрема саме під час повномасштабного вторгнення.

Крім того, він наголосив, що той рух і динаміка, яку має Україна сьогодні на шляху до справедливості, здійснюється у правильному напрямку.

Advertisement







