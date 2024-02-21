У соцмережі X Збройні сили Канади продемонстрували фото з навчань українських військовослужбовців щодо розміновування за програмою UNIFIER.



“Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння. Саме тому однією з багатьох навичок, яких сапери Збройних сил Канади навчають військовослужбовців Збройних сил України в рамках операції UNIFIER, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін”, - йдеться у дописі.