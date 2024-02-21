У соцмережі X Збройні сили Канади продемонстрували фото з навчань українських військовослужбовців щодо розміновування за програмою UNIFIER.

“Щоб розмінувати ймовірне мінне поле, потрібні навички та терпіння. Саме тому однією з багатьох навичок, яких сапери Збройних сил Канади навчають військовослужбовців Збройних сил України в рамках операції UNIFIER, є безпечне виявлення та знешкодження ворожих мін”, - йдеться у дописі.

У межах цієї програми канадійські військовослужбовці з 2015 року підготували майже 40 тис. українських військових.

Раніше ми писали про те, що колеги з Канади показали, як навчають українських воїнів навичок тактичної медицини в Польщі.

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