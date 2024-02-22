Загальний огляд:
- Брюссель вперше ввів санкції проти юридичних осіб Індії та Китаю
- Чергові цивільні жертви мінометних обстрілів на Харківщині
- Московські війська встановили свій прапор у селі під Донецьком
- Російський націоналіст застрелився через тиск Кремля
- Американський дипломат покепкував із «розкішного авто», яке Путін подарував Кім Чен Ину
- Загарбники захопили територію біля Роботиного
ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії
У середу країни ЭС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії, під які потрапили ще 200 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Москві отримувати й виробляти зброю, а деякі з них ще й причетні до викрадень українських дітей.
Під санкції ЄС вперше потрапили компанії Китаю та Індії за постачання зброї путінській армії під час її повномасштабного вторгнення в Україну.
Офіс головуючої в ЄС країни написав: “Цей пакет є одним із найширших, які затверджував ЄС”.
“Ми мусимо продовжувати ослаблювати воєнну машину Путіна… і підтримувати високий тиск на Кремль”, – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання про санкції. Вона, зокрема, вказала на компанії, які допомагають Росії виготовляти нові дрони.
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Також у середу посли країн ЄС погодили мандат на переговори щодо продовження режиму призупинення у застосуванні тарифів та мит на імпорт з України й Молдови задля сприяння торгівлі з цими країнами і збільшення їхнього експорту.
Застрелився російський блогер - прихильник війни, який оприлюднив цифри втрат в Авдіївці
З’явились повідомлення про те, що Андрей Морозов – російський військовий блогер, відомий 120 тисячам своїх підписників у Telegram як «Мурз» – вкоротив собі віку, не витримавши тиску Москви після того, як відкрито назвав цифру втрат [російської армії] в Авдіївці.
До того, як Морозов став висвітлювати воєнні події в інтернеті й соцмережах, він воював на боці сепаратистів на Донбасі. У неділю він повідомив у своєму Telegram-каналі, що взяття Авдіївки коштувало життів 16 000 російських солдатів.
Оприлюднення такої інформації виглядає в очах Кремля і трактується відповідним законом як «дискредитація російської армії». У вівторок Морозов опублікував низку постів, у яких написав, що накладе на себе руки через постійний тиск представників влади, які вимагали, щоб він видалив свій допис.
Ось перший з цих постів Морозова, в якому він пише, що є наказ ліквідувати його, і що ті, кому його віддали, «с*ять самі приїхати й натиснути на гачок. Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не насмілиться взяти на себе таку дрібницю».
Ще один цивільний загинув від мінометного обстрілу на Харківщині
Внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини є жертви серед цивільного населення: один мирний мешканець загинув, ще одного поранено. Про це у середу повідомила в Telegram Куп’янська окружна прокуратура Харківської області.
«21 лютого 2024 року близько 12:40 зс рф здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Петропавлівської ТГ, внаслідок чого поранено 52-річного мирного мешканця. Крім того, приблизно о 14 годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна, загинув мирний мешканець», – йдеться у повідомленні.
За день до того в тому ж районі російський дрон вбив двох чоловіків, які на автомобілі поверталися додому з роботи на свинофермі. Жінку, яка їхала з ними, госпіталізували.
Оперативна ситуація в Донецькій області
Поки одні російські підрозділи продовжують «зачищати» місцевість навколо захопленої Авдіївки, інші захоплюють села навколо Донецька. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), у середу московські сили, схоже, захопили невелике село Побєда, що на південний захід від Донецька. На геолокаційних кадрах видно, як військові встановлюють російський прапор на західному виїзді з села. Деякі українські блогери навіть визнали, що ЗСУ відступили з Побєди у вівторок.
Оперативна ситуація в Запорізькій області
Як видно з численних фото- і відеоматеріалів, у середу російські війська продовжували просуватися в районі Роботиного, а саме західніше цього села, а також західніше Вербового (на схід від Роботиного).
ISW зазначає, що один із російських військових блогерів, який нібито «цитує якихось українських аналітиків», стверджує, що росіяни просунулися біля Новопрокопівки (найближчого села на південь від Роботиного) на 650 метрів фронтом шириною до 2 кілометрів, але аналітики ISW не мають візуальних підтверджень цього повідомлення.
У середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у своєму Telegram-каналі, що на Оріхівському напрямку «противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується».
У Держдепартаменті США покепкували з подарунка Путіна Кім Чен Ину
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер видав чергову порцію дотепів, виступаючи в середу на брифінгу.
Відповідаючи на запитання журналістів про лімузин російського виробництва, який Путін подарував цього тижня своєму північнокорейському колезі Кім Чен Ину, Міллер сказав із посмішкою: «Взагалі, чесно кажучи, я й не знав, що існує така річ, як російське авто класу люкс. Сподіваюсь, Кім отримав на нього довгострокову гарантію. Не впевнений, що якби я хотів придбати авто класу люкс, то шукав би таке в Росії».
Більш серйозним тоном речник Держдепу зауважив, що такий подарунок і взагалі будь-яка технологічна співпраця Росії зі злочинною державою є порушенням заборони Радбезу ООН на постачання таких товарів до Північної Кореї.
«Якщо це правда, то виявляється, що Росія порушує резолюції Ради безпеки ООН, які сама ж підтримала», – сказав Міллер.
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