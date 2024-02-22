Загальний огляд:

Брюссель вперше ввів санкції проти юридичних осіб Індії та Китаю

Чергові цивільні жертви мінометних обстрілів на Харківщині

Московські війська встановили свій прапор у селі під Донецьком

Російський націоналіст застрелився через тиск Кремля

Американський дипломат покепкував із «розкішного авто», яке Путін подарував Кім Чен Ину

Загарбники захопили територію біля Роботиного

ЄС погодив новий пакет санкцій проти Росії

У середу країни ЭС затвердили 13-й пакет санкцій проти Росії, під які потрапили ще 200 фізичних і юридичних осіб, які допомагають Москві отримувати й виробляти зброю, а деякі з них ще й причетні до викрадень українських дітей.

Під санкції ЄС вперше потрапили компанії Китаю та Індії за постачання зброї путінській армії під час її повномасштабного вторгнення в Україну.

Офіс головуючої в ЄС країни написав: “Цей пакет є одним із найширших, які затверджував ЄС”.

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“Ми мусимо продовжувати ослаблювати воєнну машину Путіна… і підтримувати високий тиск на Кремль”, – сказала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання про санкції. Вона, зокрема, вказала на компанії, які допомагають Росії виготовляти нові дрони.

Більше по темі Партизани отруїли на смерть “важливих гостей із Москви” в окупованому Маріуполі Двоє з отруєних обідом та пивом мали працювати в Маріуполі на псевдовиборах президента Росії, а гості з Москви приїхали дати їм останні настанови й провести інспекцію.

Також у середу посли країн ЄС погодили мандат на переговори щодо продовження режиму призупинення у застосуванні тарифів та мит на імпорт з України й Молдови задля сприяння торгівлі з цими країнами і збільшення їхнього експорту.

Застрелився російський блогер - прихильник війни, який оприлюднив цифри втрат в Авдіївці

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З’явились повідомлення про те, що Андрей Морозов – російський військовий блогер, відомий 120 тисячам своїх підписників у Telegram як «Мурз» – вкоротив собі віку, не витримавши тиску Москви після того, як відкрито назвав цифру втрат [російської армії] в Авдіївці.

До того, як Морозов став висвітлювати воєнні події в інтернеті й соцмережах, він воював на боці сепаратистів на Донбасі. У неділю він повідомив у своєму Telegram-каналі, що взяття Авдіївки коштувало життів 16 000 російських солдатів.

Оприлюднення такої інформації виглядає в очах Кремля і трактується відповідним законом як «дискредитація російської армії». У вівторок Морозов опублікував низку постів, у яких написав, що накладе на себе руки через постійний тиск представників влади, які вимагали, щоб він видалив свій допис.

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Ось перший з цих постів Морозова, в якому він пише, що є наказ ліквідувати його, і що ті, кому його віддали, «с*ять самі приїхати й натиснути на гачок. Що ж, я зроблю це сам. Сам розстріляю себе, якщо ніхто не насмілиться взяти на себе таку дрібницю».