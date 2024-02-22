Нова Зеландія оголосила новий пакет допомоги Україні на загальну суму 25,9 мільйона доларів. Він включає закупівлю зброї і боєприпасів, гуманітарну допомогу  постраждалим від війни українцям, а також внески до Міжнародного фонду України і Цільового фонду Світового банку.

Про це повідомила пресслужба уряду Нової Зеландії.

Пакет допомоги від Нової Зеландії містить, зокрема:

  • внесок у 6,5 млн доларів до Міжнародного фонду України, який під керівництвом Великої Британії закуповує зброю та боєприпаси для Києва;
  • 7 млн доларів на гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни, в тому числі переміщеним до сусідніх країн;
  • 3 млн доларів до Цільового фонду Світового банку для відновлення, реконструкції та реформ в Україні.

Протягом останніх двох років військові Нової Зеландії в Європі та Великій Британії працювали разом із партнерами над підтримкою України, і ця підтримка триватиме, запевнила міністерка оборони Нової Зеландії Джудіт Коллінз.

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"Розгортання фахівців NZDF на підтримку України буде продовжене до червня 2025 року. До 97 військових NZDF продовжуватимуть навчати українських воїнів, а також надавати розвідувальну і логістичну підтримку", - додала вона.

За словами міністра закордонних справ Вінстона Пітерса, таким чином загальна сума підтримки з боку Нової Зеландії протягом останніх двох років перевищить 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, канадійські військові показали, як навчають українських воїнів розмінуванню.

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