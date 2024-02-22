Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак оголосив, що в понеділок, 26 лютого розпочнуться офіційні переговори з польськими фермерами, які протестують на кордоні з Україною.

Про це посадовець сказав у коментарі Polskie Radio 24.

За словами Колодзейчака, наразі опрацьовуються деталі й збираються вимоги протестувальників, оскільки це мають бути такі переговори на тему сільського господарства, які не проводилися в Польщі протягом 30 років.

Advertisement

А головна мета профільного міністерства - порозумітися з фермерами.

“...Створення певної дорожньої карти, часових рамок для вирішення подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде", - розповів посадовець.

Для участі в перемовинах з урядом польські фермери мають визначити своїх представників. Заступник міністра підкреслив, що ними точно не можуть бути профспілкові діячі, які переслідують політичні цілі.

Деталі та місце проведення таких перемовин у міністерстві пообіцяли повідомити до кінця тижня. Але, найімовірніше, вони розпочнуться в понеділок - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Advertisement

Тим часом перемовини щодо цього питання тривають на рівні ЄС. Втім, у міністерстві сільського господарства не виключають впровадження певних рішень самостійно, зокрема обмеження імпорту українських товарів, аби задовольнити вимоги польських аграріїв.

Нагадаємо, президент Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон із Польщею, щоб вирішити проблему блокування.