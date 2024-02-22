Український ветеранський фонд (УВФ) спільно з українською комунікаційною агенцією Plusone social impact запустив інформаційну кампанію, спрямовану на підтримку та реінтеграцію ветеранів у цивільне життя.Фонд зацікавлений у створенні умов для їхньої успішної адаптації через різноманітні програми та допомогу. 

Початком інформаційної кампанії стало відео з гаслом: "Шлях ветерана лише починається з повернення додому". Мета проєкту — показати героям, що їх бачать, чують і готові надати підтримку на їхньому шляху до реінтеграції.

УВФ буде допомагати  ветеранам й ветеранкам, які шукають підтримки у поверненні до цивільного життя. У межах кампанії їм нададуть можливості для особистісного зростання, зокрема через професійну орієнтацію, освіту та підприємницьку діяльність.

У фонді зазначили, що такий підхід допоможе ветеранам знайти нове призначення у цивільному життя, відновити віру в добро та відчути себе цінною частиною країни, яку вони захищали.

Український ветеранський фонд активно співпрацює з багатьма зацікавленими сторонами: донорами, урядовими й неурядовими організаціями та бізнесом, — з метою створення ефективної підтримки ветеранам та їхнім сім'ям.

Фонд пропонує програми та послуги за різними програмами та напрямками у сфері освіти, працевлаштування, фінансової підтримки ветеранського підприємництва, юридичні консультації та психологічну підтримку, фізичну реабілітацію через спортивну активність, а також постійно працює над інформаційними соціальними кампаніями про ветеранів і для ветеранів.

Нагадаємо, Україна вперше на урядовому рівні почала розробку єдиного підходу до кадрової політики в Силах оборони та ветеранської політики. До роботи долучилися Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціальної політики, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство економіки.

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