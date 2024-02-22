Президент України Володимир Зеленський в середу, 21 лютого, підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства проходити службу в Національній гвардії України.

На службу до Нацгвардії можуть бути прийняті у добровільному порядку іноземці, які на законних підставах перебувають в України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним законом України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначається, що іноземці можуть проходити військову службу за контрактом на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу.

Щоб вступити до Нацгвардії, іноземним громадянинам потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу.

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Перед тим, як іноземців приймають на службу, вони проходять обов'язковий медичний огляд, професійно-психологічний відбір та здають визначені МВС нормативи з фізичної підготовки.

Жінки-іноземки також можуть бути прийняті на військову службу за наявності вакантних військових посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

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Контракти з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, будуть укладатися строком на 3 роки, а з сержантським і старшинським складом – строком від 3 до 5 років.