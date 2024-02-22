Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевнив, що Рим близький до підписання двосторонньої угоди з Україною про гарантії безпеки.

Про це повідомляє ANSA.

"Вважаю своїм обов'язком заздалегідь повідомити парламент про зміст і ключові аспекти поточних дискусій, які, як ми сподіваємося, вдасться успішно завершити найближчими днями", - зазначив Антоніо Таяні на спільному засіданні комітетів з питань оборони і закордонних справ нижньої палати парламенту і сенату Італії.

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За словами італійського урядовця, угода між Україною та Італією має "політичне та символічне" значення, оскільки "дає чіткий сигнал на користь міжнародного права". Він визнав, що на "прискорення" зусиль на підтримку Києва вплинула загибель російського опозиційного лідера Олексія Навального в колонії 16 лютого.

Окрім цього, Італія продовжить підтримувати відновлення України, яке відбуватиметься в два етапи: поки війна ще триває і після неї.

Днями українська та італійська сторони провели черговий онлайн-раунд перемовин щодо укладання безпекової угоди в межах Спільної декларації G-7 про підтримку України.

Також очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо щодо цього питання.

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Нагадаємо, за підсумками візиту до Токіо прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що Київ і Токіо ведуть перемовини щодо безпекової угоди між країнами.

16 лютого президент України Володимир Зеленський в межах візитів до Німеччини та Франції підписав з лідерами цих держав угоди про співробітництво у сфері безпеки. Kyiv Post зібрав ключові умови безпекової угоди між Україною і Німеччиною, а також Францією.

У середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

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Окрім цього, Канада готова підписати безпекову угоду з Україною, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.