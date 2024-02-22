Поглиблений аналіз системи ППО України, унікальність і ефективність нашої протиповітряної оборони в порівнянні з іншими країнами.

Протиповітряна оборона: унікальна система ППО в Україні

Закрите небо: як працює українська протиповітряна оборона?

Хоча постійні повітряні тривоги вже стали рутиною для жителів України, за нашим спокоєм й безпекою стоять справжні титани — сили протиповітряної оборони України. Походи в укриття не є вже чимось незвичним, а новини про можливий рекетний удар сприймаються скоріш як поганий прогноз погоди. Все це стало можливим завдяки підтримці наших міжнародних партнерів та постійному вдосконаленню систем ППО.

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Українська протиповітряна оборона — це система заходів, спрямованих на захист України від усіх цілей, що порушують повітряний простір країни. В той час протиракетна оборона — націлена конкретно на захист від балістичних ракет, зокрема тих, що несуть ядерний заряд. ППО та ПРО дозволяють захищати цивільні та військові об'єкти нашої держави від нападу ворожих повітряних сил.

Протиповітряна оборона України — це передусім зенітно-ракетні комплекси, зенітно-артилерійські та радіотехнічні війська. Комплекси складаються з дрібніших елементів, таких як радари, пускові установки, командні пункти, транспортні машини та самі ракети. Силами протиповітряної оборони України керує командування повітряних Сил ЗСУ. Численні відео з навчань та остання статистика показують ефективність української протиповітряної оборони у протистоянні з агресією Росії.

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Робота повітряних сил як складова оборони України

Протиповітряна оборона є важливою складовою оборони України. Вона об'єднує системи зенітно-ракетних комплексів, авіацію України та радіотехнічні війська для запобігання вторгненню противника в наш повітряний простір. Вся Україна розділена на умовні сектори. Наразі їх біля десяти. У разі виникнення будь-яких загроз, регіональні підрозділи ППО кожної конкретної області мобілізуються та стають до захисту. Таким чином створюється так звана «парасолька» над певною територією.

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У разі виникнення будь-яких загроз на фронті працює протиповітряна оборона сухопутних військ, включаючи протиракетну оборону. Засоби протиповітряної оборони постійно модернізуються для більш ефективного захисту держави від можливих атак. В тому числі йде постійне впровадження новітніх зразків зброї, завдяки отриманню комплексів з великою дальністю від наших партнерів. Модернізація та збільшення кількості систем ППО є однією з ключових стратегічних проблем, на які спрямовані зусилля нашої держави.

Цілеспрямована підготовка персоналу і постійне вдосконалення технічного забезпечення дозволяють українській протиповітряній обороні бути готовою до будь-яких викликів і завдань, які можуть виникнути на сучасному полі бою. Наразі війська ППО країни та Києва здатні уражати всі сучасні засоби повітряного нападу за будь-яких погодних умов та незалежно від часу доби.

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Що входить у систему протиповітряної оборони України?

Розвідка та спостереження за повітряним простором

Розвідка і спостереження за повітряним простором є нагальною необхідністю. Ми всі звикли отримувати миттєві новини про пуски ракет й слідкувати за рухами ворожої авіації та дронів в режимі реального часу. Це можливо саме завдяки продуманій системі радіолокаційного спостереження оптико-локаційними станціями. Після того, як ракету або літак противника виявлено, його політ відстежується, щоб визначити напрямок, висоту та швидкість. Після виявлення можливої загрози черговий повітряних сил ЗСУ повинен протягом трьох хвилин зробити телефонний дзвінок по спецзв'язку. Далі вже місцева влада вмикає сирену, що й слугує сповіщенням про загрозу атаки з повітря.

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Щоб збити літак чи іншу повітряну загрозу нашими ракетами, потрібно відправити їх не туди, де літак зараз, а туди, де він з'явиться через деякий час. При цьому ціль противника, скоріше за все, буде ще й маневрувати, а це тільки більш ускладнює задачу. Зазвичай, задачі потрапити точно в ціль перед повітряними силами й не стоїть, ракеті потрібно підлетіти досить близько, щоб спрацював дистанційний підривник. Тоді ворожий повітряний засіб, хай то буде літак чи БПЛА, потрапить у хмару уламків, що змінить його курс чи призведе до падіння. Найсучасніші зенітні ракети можуть працювати за принципом hit-to-kill, тобто потрапляти точно в ціль, а не вибухати поруч. Іноді такі ракети навіть не мають бойової частини, а ціль знищується лише завдяки прямому попаданню.

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Чинний речник ПС ЗСУ також зауважує, що наша система ППО стала ефективніше збивати більшість типів ракет, які застосовує ворог. "Калібри", Х-101, Х-555 та керовані авіаційні ракети -59 - це ті типи загроз, з якими нам стало простіше справлятися. На жаль інші, такі як Х-22, Х-31, ракети "Онікс", ракети оперативно-тактичних комплексів "Іскандер", наші засоби не можуть ефективно збивати. Окремі мобільні вогневі групи також далеко просунулися в збитті дронів типу "Шахед". Вони використовують тепловізори, прилади нічного бачення, прожектори та крупнокаліберні кулемети для ураження БПЛА та збиття їх ще на підльотах до міст й стратегічних об'єктів.

Зенітно-ракетні комплекси та інші види ППО

Попри те, що більшість наших засобів ППО застаріли, ми маємо один з найпотужніших арсеналів в Європі. На відміну від наших західних сусідів, які майже не мають власних систем для захисту повітряного простору та цілковито розраховують на інтегровану систему протиповітряної оборони НАТО.

Наявні в них протиповітряні комплекси радянського зразка, що залишилися від Організації Варшавського договору (ОВД), не можуть бути інтегровані до системи оборони НАТО. Тому передача цих систем Україні є більш доцільною, ніж беззмістовне зберігання в ангарах. До того ж Україна потенційно захищає від атак й небо Західної Європи, адже знаходиться на шляху авіації та ракет країни-агресора.



Фото: Зенітно-ракетний комплекс Бук-М1



З відкритих джерел відомо, що на озброєнні ЗСУ перебувало достатньо багато зенітно-ракетних комплексів Бук-М1, С-125 та С-300, а також їхні модернізовані версії. Всі ці комплекси розроблені ще у 60-80-і роки минулого століття та мають радянське походження. Більшість з них пройшли оновлення та модернізацію, тому принципи їх роботи трохи змінилися та оновилися відповідно до сучасних стандартів. На початок 2022 року сили Повітряної Оборони налічували близько 35 дивізіонів.