Уряд Норвегії подав до парламенту пропозицію замовити для України додаткові 10 пускових установок системи ППО NASAMS і чотири центри управління до них у компанії Kongsberg Defence and Aerospace (KDA).

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на пресслужбу норвезького уряду.

"Норвезька система NASAMS рятує життя українців і запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Російські ракетні та безпілотні атаки масштабні та жорстокі, тому протиповітряна оборона є абсолютно вирішальною для України. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше відновили засоби ППО для нашої власної оборони", - зазначив міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

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Дана ініціатива була запропонована на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання. Загальна сума інвестиції становитиме 3,45 млрд норвезьких крон (326 млн дол.).

Нагадаємо, Фінляндія надає Україні засекречений пакет допомоги на майже 200 млн євро.