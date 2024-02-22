Нещодавній звіт американської розвідки свідчить про те, що деякі співробітники агентства ООН, яке надає допомогу палестинцям (БАПОР), ймовірно, причетні до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, але у звіті вказується, що США не можуть підтвердити заяви Ізраїлю про те, що більшість співробітників цієї організації мають зв'язки з бойовиками ХАМАС – наголошуть особи, добре знайомі зі звітом. Вашингтон та інші західні столиці минулого місяця призупинили фінансування Агентства ООН з допомоги та організації робіт, яке надає допомогу палестинцям, після того, як Ізраїль повідомив про причетність щонайменше 12 співробітників БАПОР до серії атак ХАМАС на Ізраїль у жовтні минулого року – WSJ

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Віктор Орбан, угорський прем’єр-міністр-популіст, який вже давно конфліктує з керівництвом ЄС, привітав «давню дружбу» між Будапештом і Пекіном під час підписання безпекової угоди з Китаєм. Угода містить в собі домовленість про спільне поліцейське патрулювання, що вчергове засвідчує бажання Орбана дозволити Пекіну міцніше закріпитися в Європейському Союзі – The Times

Влада РФ заявила, що російські правоохоронці заарештували підлітка, який підпалив місцевий осередок провладної партії «Единая Россия» на знак «помсти за Олексія Навального». Інцидент стався ввечері 16 лютого, через кілька годин після оголошення про смерть Навального, повідомляє Baza, Telegram-канал, пов’язаний з російськими спецслужбами. На півхвилинному відео, яке, як повідомляється, було розповсюджене анонімними Telegram-каналами, видно, як хтось кидає коктейль Молотова в офіс в будівлі в Московській області, вигукуючи зміненим голосом: «Свободу Росії!» та «Це мій вибір». Повідомляється, що пожежу вдалося швидко загасити, хоча, здається, вогонь охопив верхню частину входу в будівлю. Представники «Единой России» заявили, що вважають цей інцидент «терористичним актом» і що підпалювач начебто прямо заявив, що діяв з мотивів помсти за вбивство Навального. Але поки що підлітку інкримінують лише хуліганство – Daily Beast

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Іран передав Росії приблизно 400 балістичних ракет, зокрема ракети дальнього радіусу дії Fateh-110 та ракети серії Zolfaghar. На відміну від північнокорейських балістичних ракет, іранські, як відомо, значно більш влучні. «Це серйозна ескалація військової підтримки Росії з боку Ірану, яка ще більше завантажить батареї українських Patriot у той час, коли вони найменше можуть собі це дозволити», – сказав експерт з безпеки

Прем’єр-міністрові Індії Нарендрі Моді прямо в очі сказали, що він не має морального права далі триматись осторонь, коли йдеться про вторгнення Росії в Україну. Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс зробив таку заяву, виступаючи зі вступною промовою на головній конференції Індії із питань закордонних справ під назвою Діалог Райзіни, яка в середу розпочалася в Делі. Сам Моді тоді не виступав, але сидів у першому ряду, слухаючи свого грецького колегу. Міцотакіс визнав, що «можливо, є частка правди» у докорах країн Глобального Півдня щодо того, що Європа надто зосереджена на Україні й нехтує іншими конфліктами, що лютують в інших куточках світу. «Але я хотів би підкреслити тут, у Делі, що Україна – це щось набагато більше, ніж локальна війна на європейській землі», – наголосив грецький лідер. «Це брутальний виклик міжнародній стабільності та міжнародному порядку, заснованому на правилах, який Індія завжди підтримувала й тепер має бути зацікавленою продовжувати це робити», – Латіка Бурк

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Колишній чоловік Ксенії Кареліної, яка має як російське, так і американське громадянство і якій в РФ загрожує довічне ув'язнення за пожертву 50 доларів благодійному фонду «Разом для України», порушив мовчання, давши у середу інтерв'ю The New York Post. «Це божевілля», – сказав Євген Хавана біля свого будинку в передмісті Балтімора. «Вона, напевно, зараз як у якомусь кошмарі». За даними російських ЗМІ, 32-річна Кареліна, балерина-аматорка, яка працювала в спа-салоні в Беверлі-Хіллз, була заарештована минулого місяця в її рідному місті Єкатеринбурзі за «дрібне хуліганство». «Я розумію, чому вона туди поїхала», – сказав він. «У неї там батьки, вона їхала до батьків. Все ця дурнувата політика». Кареліну в наручниках, із зав’язаними очима доправили до суду у вівторок, де Федеральна служба безпеки, таємна поліція Володимира Путіна, оголосила жінці звинувачення у тому, що вона зробила пожертву в розмірі 51,80 доларів фонду «Разом для України», українській некомерційної організації, яка базується в Нью-Йорку.

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Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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