Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї та гуманітарки, повідомляє TVN24 з посиланням на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.



За словами очільника польського уряду, Польща повинна забезпечити повну пропуску спроможність кордону для військових вантажів та гуманітарної допомоги.

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"Тому, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси та гуманітарна допомога надійде українській стороні без будь-яких затримок, ми включимо до переліку критичної інфраструктури пункти пропуску з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій", - заявив Туск.

Польський прем'єр наголосив, що "це питання найближчих годин".

Зазначається, що таке нововведення "означатиме інший тип організаційного режиму на пунктах перетину кордону й на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною".



Раніше Дональд Таск анонсував зустріч українських та польських урядовців щодо блокування кордону. Урядовці мають зустрітися у Варшаві 28 березня цього року.

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Варто також додати, за інформацію Укрінформу, в Єврокомісії вже повідомили, що бачили заклик Президента Володимира Зеленського щодо необхідності організувати тристоронню зустрічі високого рівня за участі України, Польщі й Єврокомісії, але станом на сьогодні не змогли підтвердити офіційного запрошення до таких перемовин.

«Я не можу підтвердити, що ми отримали таке запрошення. Я лише можу сказати, що ми бачили заяву Президента Зеленського на його сторінці в мережі Х, але я маю ще перевірити, чи ми отримали формальне запрошення», – зауважив речник Європейської Комісії Ерік Мамер, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.