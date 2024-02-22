Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.



“Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів”, - йдеться у повідомленні.



Чернєв зазначив, що парламентарі ухвалили коаліційний документ про надання ракет далеких дій. Однак сьогодні трохи раніше Бундестаг відхилив схожий опозиційний документ, де вказували саме назву Taurus.



Нардеп уточнив у коментарях під дописом, що ухвалений документ про постачання ракет Taurus, бо інших далекобійних ракет у Німеччині немає.



"Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", - додав Чернєв.

Advertisement