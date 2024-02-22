Бундестаг підтримав проєкт резолюції із рекомендацією для уряду Німеччини розпочати постачання далекобійних ракет Taurus Україні, повідомив заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
“Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора». Тобто Таурусів”, - йдеться у повідомленні.
Чернєв зазначив, що парламентарі ухвалили коаліційний документ про надання ракет далеких дій. Однак сьогодні трохи раніше Бундестаг відхилив схожий опозиційний документ, де вказували саме назву Taurus.
Нардеп уточнив у коментарях під дописом, що ухвалений документ про постачання ракет Taurus, бо інших далекобійних ракет у Німеччині немає.
"Рішення за Шольцем. Градус питання поступово підвищуємо, щоб досягти результату", - додав Чернєв.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між державами, яка діятиме 10 років. Протягом усього строку дії цього документа Німеччина зобов'язалася підтримувати Україну, зокрема у фінансовій і військовій сферах, а також на шляху до ЄС і НАТО.
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