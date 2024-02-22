Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що російсько-окупаційні війська почали більше приділяти увагу оформленню документів відповідно до російського законодавства.

“Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ”, - зазначають активісти ЦНС.

Також на ТОТ росіяни перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта. 


Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ЗСУ отримали нові бронемашини для евакуації поранених з поля бою
9 годин тому
ЗСУ отримали нові бронемашини для евакуації поранених з поля бою
Київ Пост
Зеленський назвав головні пріоритети української дипломатії на 2024 рік
10 годин тому
Зеленський назвав головні пріоритети української дипломатії на 2024 рік
Київ Пост
У РФ створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України
11 годин тому
У РФ створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній У РФ створили загін зі спортсменів для участі у війні проти України
Далі » ЗСУ отримали нові бронемашини для евакуації поранених з поля бою