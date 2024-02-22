Під час перевірок мешканців тимчасово окупованих територій, росіяни вимагають перереєстрацію нерухомості, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У повідомленні йдеться, що російсько-окупаційні війська почали більше приділяти увагу оформленню документів відповідно до російського законодавства.



“Якщо нерухомість не зареєстрована відповідно до вимог ворога – її погрожують конфіскувати та віддати російським військовим, або росіянам, які приїхали працювати на ТОТ”, - зазначають активісти ЦНС.



Також на ТОТ росіяни перевіряють телефони на наявність співпраці з Силами оборони та наявності російського паспорта.





