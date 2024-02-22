Для потреб Сил оборони України надійшли нові бронетранспортери M113, обладнані для евакуації поранених із поля бою, повідомив міністр оборони Рустем Умєров у Фейсбуці.

«Десятки цих евакуаційних бронемашин вже прибули до України. Ще кілька сотень очікуються найближчим часом», – зазначив він.

Умєров пояснив що, техніка на гусеничному ходу має значно вищу прохідність, тож в умовах бездоріжжя саме вона потрібна війську найбільше.

Також він висловив вдячність партнерам за підтримку у війні проти російських загарбників.

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«Бронемашини для евакуації поранених передаємо у бойові підрозділи вже зараз. Координує цю роботу і проєкт загалом мій заступник Наталія Калмикова», – додав міністр.